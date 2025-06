Damiano David, Joshua Tree 2025

Stať sa globálnym fenoménom s kapelou a následne sa o niečo podobné pokúsiť sólo je vždy riskantné. Ak to bude znieť príliš podobne, bude interpret čeliť kritike. Ak to bude až príliš odlišné, buď ho to pochová, alebo vystrelí na vrchol už po druhý raz. Damiano David z talianskej rockovej kapely Måneskin si zvolil druhú možnosť. Bola to správna voľba?