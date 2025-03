Macy Gray vystúpi 14. júna v Majestic Music Clube

Svetoznáma americká speváčka, skladateľka, hudobníčka a hudobná producentka Macy Gray sa po ôsmich rokoch vráti na Slovensko. V rámci turné k 25. výročiu vydania jej debutového albumu On How Life Is vystúpi majiteľka jedného z najnezameniteľnejších hlasov posledných desaťročí 14. júna v Majestic Music Clube (MMC). Svoje najväčšie hity tak slovenskému publiku prvýkrát predstaví v exkluzívnej klubovej atmosfére.