Rihanna, 2025

Sviatok všetkých zamilovaných sa blíži. Vidíme to nielen v obchodoch s tematickým sortimentom. Svoju novú valentínsku kolekciu spodnej bielizne predstavila aj Rihanna, a to priamo na sebe. Kolekciu Savage X Fenty odprezentovala vo videu, v ktorom sa tiež podelila o to, aký darček by ju určite nepotešil.