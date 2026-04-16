Slovensko má všetky F-16: Poslednú stíhačku si prevzalo v americkom Tucsone

TUCSON/BRATISLAVA - Slovensko má všetky objednané stíhačky F-16. Posledný kus výrobca dodal na leteckú základňu v americkom Tucsone. Slovensko ju tam oficiálne prevzalo. Na sociálnej sieti o tom informovali Ozbrojené sily (OS) SR.
„Celkovo si Slovensko objednalo 14 týchto moderných stíhačiek. Niektoré už lietajú doma, ďalšie sú zatiaľ v USA, kde naši piloti naberajú skúsenosti a učia sa naplno využívať ich technológie. Výcvik v Tucsone je kľúčový - nestačí mať moderné stroje, treba vedieť ich aj efektívne použiť. Po ukončení výcviku postupne všetky stíhačky preletia na Slovensko,“ priblížila armáda.
Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete 2024. Slovenskí predstavitelia hovorili aj o nákupe ďalších kusov.