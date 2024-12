Vlado Ďurajka: Pri nahrávaní museli niektorí vyjsť zo štúdia, aby tú temnotu predýchali. Autumnist však ponúka aj liečivú silu

Vlado Ďurajka, Autumnist, 2024

Producent Vlado Ďurajka je síce jediným stálym členom Autumnist, od konceptu "one man band" má však tento vyše dvadsať rokov fungujúci projekt ďaleko. Vďaka komunite spriatelených producentov a muzikantov je novinka Anatomy of Shadows opäť výsledkom kolektívneho kreatívneho procesu, ktorý v sebe kombinuje žánrovú rôznorodosť, dôraz na atmosféru a inovatívny prístup k produkcii. Vlado Ďurajka tu vystupuje ako manažér, dirigent, ktorý dáva jednotlivé kúsky puzzle do jedného celku.