Manowar, 2023

Najhlučnejšia skupina na svete oznamuje svoj dlho očakávaný návrat na Slovensko. V rámci turné The Blood Of Our Enemies Tour 2025 sa americká heavy/power metalová legenda Manowar v piatok 24. januára predstaví v bratislavskej Peugeot Aréne (NTC). Naposledy sa kapela, ktorá budúci rok oslávi už 45 rokov od svojho vzniku, u nás predstavila v roku 2016.