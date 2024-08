Alicia Keys a Sam Smith, I´m Not the Only One

Dekádu po tom, čo vydal popový spevák Sam Smith svoj úspešný debutový album In the Lonely Hour, sa k nemu vracia a ponúka skladby z neho v nových verziách. Začiatkom leta fanúšikom oznámil, že nahral úplne novú verziu zlomového hitu Stay With Me, po ktorej budú nasledovať prerobené verzie všetkých piesní. Album In The Lonely Hour (10th Anniversary Edition) vyšiel 2. augusta. Teraz k nemu Sam Smith zverejnil videoklip s Aliciou Keys.