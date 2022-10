Luxusná móda aj pre postavičky z počítačových hier: Unikátny merch za nemalé čiastky sa stal hitom!

Možno by ťa ani nenapadlo, že aj také postavičky z počítačových hier budú raz hotovými módnymi hviezdami! Popkultúra a móda idú ruka v ruka, o tom niet pochýb. Svetové módne domy vďačia za rekordné predaje svojich kúskov a módnych doplnkov filmom, hudobným videoklipom a seriálom, kde sa ich produkty objavili, pretože ich nosila ich hlavná postava. No povedal by si, že okrem strieborného plátna sa módne domy snažia osloviť svoju potenciálnu klientelu aj cez iné médiá – videohry?