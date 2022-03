Koncert vokálnej formácie 4 Tenoři je zážitok na celý život, nenechajte si ujsť ich slovenské turné!

Vokálna formácia 4 Tenoři je mimoriadnym hudobným projektom na scéne českej pop-music. Štyroch tenorov spája láska k muzikálom a filmovým melódiám, ale aj obdiv ku Karlovi Gottovi. Každý z nich má za sebou úspešnú kariéru ako sólový spevák, no ako štvorica sa výborne dopĺňajú. Zoskupenie 4 Tenoři, tvoria Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž. 4 Tenoři vystúpia v sprievode Unique Quartet a band.

„Zaspievame filmové a muzikálové hity, ktoré diváci dobre poznajú. Pripomenieme muzikály Noc na Karlštejně, Bedári aj Dracula. Nebudú chýbať piesne Karla Svobodu, ktoré zazneli v rozprávke Jak se budí princezny alebo v seriáli Cirkus Humberto,“ prezradila muzikálová hviezda Pavel Vítek, ktorej hity si spievajú dve generácie priaznivcov.

4 Tenoři sa predstavia 29.4. v Košiciach, 30.4. v Lučenci, 1.5. v Ružomberku, 17.7. v Banskej Štiavnici, 18.7. Kežmarku, 19.7. v Nových Zámkoch a 20.7. v Trenčíne.

„Na slovenských fanúšikov sa moc tešíme. Zatiaľ sme na Slovensku vystúpili len v Poprade a bola tam skvelá atmosféra. Slovenské publikum je temperamentné a dáva priazeň hlasito najavo. Je naozaj radosť spievať pre slovenských divákov,“ teší sa na koncerty držiteľ ceny Thálie Marian Vojtko.

Štyri krásne hlasy predstavia naživo aj eponymný debutový album. Na svojej prvej štúdiovej nahrávke ponúkli kolekciu filmových a muzikálových evergreenov od skladateľských velikánov ako Karel Svoboda, Andrew Lloyd Webber a Ennio Morricone. Album sa po vydaní držal niekoľko týždňov v hitparáde najpredávanejších nosičov a získal aj Zlatú platňu.

„Určite nevynecháme skladbu Mně sílu dáš, v originále známou ako You Raise Me Up od skupiny Westlife alebo Josha Grobana. A zaspomíname si aj na Vieru Špinarovú a Ennia Morriconeho v piesni Jednoho dne se vrátíš z filmu Vtedy na Západe,“ vymenúva sólista Národného divadla v Prahe Michal Bragagnolo.

4 Tenoři na jednom pódiu je zážitok na celý život. Nenechajte si ujsť koncerty pilierov českej muzikálovej scény, na ktorých zažijete hudobné zimomriavky.

„Základom sú naše kamarátske vzťahy aj mimo javiska. Poznáme sa z divadelných šatní, hráme spolu v niekoľkých predstaveniach. Užívame si spolu veľa zábavy a jeden druhého inšpirujeme. A veríme, že dobrú náladu prenesieme aj na slovenské publikum,“ uzatvára dvojnásobný držiteľ ceny Thálie Jan Kříž.

Vstupenky na koncerty sú dostupné v sieti Predpredaj.sk Všetky informácie nájdete aj na webe https://www.4tenori.cz/ a Facebooku.

Koncerty 4 Tenoři, Slovensko 2022:

29.4. Košice, Historická radnica

30.4. Lučenec, Synagóga

1.5. Ružomberok, Veľká dvorana Kultúrneho domu A. Hlinku

17.7. Banská Štiavnica, amfiteáter

18.7. Kežmarok, Kežmarský hrad

19.7. Nové Zámky, Amfiteáter

20.7. Trenčín, Trenčiansky hrad

