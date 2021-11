Dobré správy: Predaj lístkov na RED HOT CHILI PEPPERS je spustený

Samotný festival budú tvoriť tri samostatné hudobné dni, ktoré bude spájať miesto konania - Národný futbalový štadión na Tehelnom poli. Nepôjde síce o klasický festival so všetkým možným zázemím, ale skôr o mestskú formu festivalu priamo v hlavnom meste SR.

Organizátorka Silvia Nemčovičová: „Každý deň festivalu od piatka do nedele plánujeme brány otvoriť o 12:00hod. a následne ponúkať hudobnú produkciu pre každého, kto si rád plní svoje hudobné sny. Nevyhnutnou súčasťou festivalu bude bohaté gastro zázemie vytvorené nielen z pevných bufetov na štadióne, ale aj v tzv. Gastrozóne, ktorá vznikne pri vstupe do oploteného areálu. Každý deň zvlášť má svoju vlastnú cenovú politiku nastavenú podľa samotných účinkujúcich. Začíname predajom nedeľného lístka a zároveň koncertu najväčšej hviezdy festivalu, ale v cene vstupenky na túto hviezdu bude plnohodnotný celodenný hudobný program, ktorý bude ich samotnému koncertu predchádzať a odštartuje už krátko popoludní.“

Jednodňová vstupenka na nedeľu 12.júna tak okrem Red Hot Chili Peppers zaručí koncert ďalších minimálne piatich kapiel a vraj sa majú fanúšikovia na čo tešiť. Samotní organizátori však v tejto chvíli musia odpovedať na zvedavé otázky od fanúšikov, keďže koncert takejto megahviezdy je pre mnohých veľkým prekvapením.

Zdroj: LOVESTREAM FESTIVAL

Silvia Nemčovičová: „Denne sme atakovaní otázkami, či je to skutočne pravda, že k nám zavíta takáto legenda, môžem len potvrdiť, že z našej strany je všetko v poriadku, zmluva je podpísaná, veď bez nej by sme ani súhlas na zverejnenie koncertu nikdy nedostali. Vieme o tom, že to ešte stále nezverejnili na svojej webovej stránke, ale máme prísľub, že to čo najskôr napravia. Predaj spúšťame podľa odsúhlasenia manažmentu skupiny dnešným dňom popoludní a ja už len prezradím, že iba pre 1000 najrýchlejších fanúšikov kapely máme aj jeden verím zaujímavý darček – celodňovú vstupenku do sektoru státie za akciovú cenu ukrytú pod názvom „Lucky Love“.

Ďalšie zaujímavé mená plánuje SILVI Production odhaľovať postupne v najbližších dňoch, no už podľa headlinera je jasné, že na Slovensku vzniká ďalšie skvelé festivalové miesto, ktoré má ambíciu zaujať nielen slovenských hudobných fanúšikov.

Agentúra sa naposledy zviditeľnila vypredanými koncertami na najväčších zimných štadiónoch v Bratislave a Prahe, kam priniesla vystúpenia Karla Gotta, Lucie Bílej, ale aj Heleny Vondráčkovej, či úspešné turné Pala Haberu a TEAM.

Na rok 2022 je tiež v ich réžii naplánovaný už takmer vypredaný koncert Erica Claptona v pražkej O2 Aréne.

Predaj vstupeniek začína 15.novembra exkluzívne na Predpredaj.sk !

LOVESTREAM FESTIVAL Vám prináša SILVI Production v spolupráci s Marcelom Avramom a Concerts East.

Zdroj: LOVESTREAM FESTIVAL

- reklamná správa -