BRATISLAVA - Na Slovensku aj v Česku patrí Netflix aj HBO GO medzi najpopulárnejšie streamovacie platformy. Rozhodne však nie sú jediné, ktoré si môžeš predplatiť. Už niekoľko rokov je u nás dostupné aj Amazon Prime Video. To taktiež ponúka tisíce filmov a seriálov, no doteraz sa príliš veľkej popularite netešilo.