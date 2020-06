V novom klipe PACI PAC rapuje Egova dcérka Ninka (4)!

“Veľmi sa z tejto spolupráce tešíme, trošku som sa bál ako to dám, ale Ego ma v štúdiu veľmi povzbudil a snáď to teda dobre dopadlo. Mal som pred ním veľký rešpekt, keďže je doslova hiphopová legenda, a o to viac si túto spoluprácu vážim. No a Ninka to dala na parádu. Je vidieť že to má v génoch po ocinovi. Klobúk dolu.” reagoval gitarista známej detskej dvojice Mário Praženec alias Pac.

Zdroj: Paci Pac

“Klip vznikal počas karantény, kedy sa mohlo chodiť v podstate len do potravín, tak sme oslovili oteckov aby nám poslali videá točené na mobil ako sa zabávajú so svojimi deťmi. Prišlo nám ich veľmi veľa a bohužial nie všetky sa do klipu zmestili, z výsledku sa však veľmi tešíme a venujeme ho všetkým našim fanúšikom k MDD ako darček.” Nadšene porozprávala o novom klipe speváčka Adriana Pešinová alias Paci.

Zdroj: Paci Pac

Zaujímavosťou je, že PACI PAC sa s Ninkou stretli len na ich koncerte. Plánovali natočiť spoločne videoklip, bohužiaľ ale pandémia koronavírusu to nedovolila a tak vznikol videoklip postrihaný práve z videí od oteckov, ktoré vznikli počas karantény. Uvidíme či sa spolu niekedy objavia aj na pódiu.

Videoklip “Tatinko” nájdete už dnes na youtube kanáli PACI PAC. Pozrieť si ho môžete tu:

Paci Pac môžete vidieť na jeseň na ich turné, viac info TU.

-Reklamná správa-