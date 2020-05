Známe osobnosti aj u vás doma vďaka novému projektu! Strávte s nimi príjemné okamihy v nepríjemnej dobe

Počas mimoriadneho stavu SR COVID – 19, sa kultúra a umelci dostali do tragickej situácie. Zákaz tvoriť – zákaz pracovať. To však neodradilo skupinu kreatívnych ľudí, ktorí dali hlavy dokopy a vytvorili jedinečný projekt svojho druhu, a to a to pravidelnú YouTube reláciu - talkshow s originálnym názvom SoaRea z divadla LA KOMIKA, za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení nariadených vládou.

Meno relácie vzniklo spojením dvoch slov, konkrétne francúzskeho slova „soirée“ foneticky soare, čo je medzinárodné používané slovo vo význame spoločenský večer, večierok, spoločenská udalosť a zo slova „Rea“, čo je meno herečky Renáty Ryníkovej, ktorá túto talkshow spolu s výrobným tímom realizuje a zároveň moderuje v komediálnom divadle LA KOMIKA.

Za celým projektom SoaRea sa skrýva malý kreatívny tím ľudí, ktorí celý projekt robia dobrovoľne bez nároku na akýkoľvek honorár, avšak s veľkým odhodlaním vniesť do tejto letargickej doby kus človečenstva a ľudskosti v podobe veľmi osobných a neobyčajných rozhovor s vybranými slovenskými hercami. Talkshow si tiež kladie za cieľ priniesť rozptýlenie, rozveselenie, uvoľnenie, ale aj zamyslenie nad dôležitými témami. Výsledný efekt je príjemný a ľudský, miestami až dojemný. Diváci by sa mali cítiť tak, ako by hosť zavítal k nim domov, a oni tak mali možnosť stráviť s ním príjemné okamihy v nepríjemnej dobe.

Zdroj: SoaRea

Koncept tejto relácie je jednoduchý, ale príťažlivý. Herečka Renáta Ryníková alias Rea, ktorá už celých 20 rokov bez prerušenia aktívne pôsobí na mnohých divadelných doskách (Divadlo LA KOMIKA Bratislava, Divadlo Andreja Bagara Nitra, Divadlo Aréna Bratislava, Divadlo GunaGu Bratislava, Sloveské komorné divadlo Martin, etc.), ale aj v televíznych seriáloch či vo filme Cuky Luky, si pozýva do diskusného červeného kresla vo svojom domovskom divadle LA KOMIKA rôznych hercov.

Aby však relácia nebola len ďalšou do počtu mnohých tohto druhu, výsadou týchto rozhovorov je, že moderátorka má so všetkými svojimi hosťami veľmi blízky a priateľský vzťah. Tak sa rozhovory neoklieštia len na informácie, ktoré sú už divákom dlhodobo známe z médií, ale dostávame tu možnosť spoznať hviezdy tak, ako ich ešte nepoznáme. Poodhaliť ich minulosť, spoznať ich študentské časy, spomienky, nazrieť do ich súkromia a vidieť ich uvoľnených v priateľskom rozhovore.

Zdroj: SoaRea

Internetová relácia SoaRea z divadla LA KOMIKA, ktorá je zverejňovaná prostredníctvom YouTube kanála SoaRea od 21.apríla 2020. Nový diel v dĺžke cca. 45 minút má premiéru každý utorok o 20:00 vždy s iným hosťom. Všetky zverejnené časti sú dostupné na kanály SoaRea v sekcii „videa“.

Sledovanie je zadarmo, ale každý divák môže v prípade záujmu podporiť výrobu relácie kúpou dobrovoľnej, tzv. solidárnej vstupenky v sume od 5 do 20 eur na portáli predpredaj.sk.

Zdroj: SoaRea

Zastrešenie a punc celému projektu dáva magické komorné divadlo LA KOMIKA uprostred centra Bratislavy, z ktorého dosák a kresiel sa všetko dostáva k divákom. Režijnú taktovku nad moderátorkou, kamerami a strihom drží známi televízny režisér, ale aj autor mnohých divadelných titulov Karol Vosátko, ktorý je aj autorom a režisérom všetkých titulov v spomínanom divadle.

Touto reláciou dostáva internetové publikum možnosť privítať v pohodlí svojho domova moderátorku a jej hostí tak, ako ich ešte nepoznáte. Nezabudnuteľné okamihy spomienok, historiek aj dojímavých dialógov získate len jediným kliknutím na odber YouTube kanál SoaRea:

K dnešnému dňu si ľudia môžu pozrieť už štyri zverejnené diely:

1. S Mariánom Mitašom

2. So Zuzanou Kanócz

3. S Ľubošom Kostelným

4. S Kristínou Turjanovou

5. S Miroslavom Nogom

Diváci sa majú na čo tešiť aj v ďalších častiach. Relácia ponúkne ešte množstvo zaujímavých hercov ako napr. Karin Haydu, Marcel Nemec, Zuzana Vačková, Martin Nahálka, Slávka Halčáková, Tomáš Palonder, Kristína Greppelová.

