Skočte do hlbín divadelnej fantázie. Nájdete tam aj výtvarné umenie, film a hudbu

Klauniáda pre dospelých. Folklór zodratý až na kosť v podaní radikálov nonverbálneho divadla. Aj takto označujú kreatívnu inscenáciu Hlbiny českého súboru Wariot Ideal, ktorý na festivale vystúpi po druhý raz. Tvorivý tím v zložení výtvarník Jan Dörner, hudobník Jan Kalivoda a mím Vojtěch Švejda ovládnu javisko svojou energiou a využijú každý jeho centimeter štvorcový na to, aby divákov neustále prekvapovali. Či už tým, ako pretvárajú obyčajné predmety na hudobné nástroje, alebo napríklad zábavnými akrobatickými prvkami. Wariot Ideal neohrozene podnikajú výpravu do hlbín surreálnosti, aby objavili osobné, ako aj spoločenské korene našej kultúry. V inscenácii Hlbiny skúmajú možnosti divadla ako takého a pritom sa ponárajú do prazákladov kresťanskej viery i pohanských rituálov.

„Inscenácia Hlbiny je nesmierne zaujímavá vo svojej grotesknosti a surreálnej podobe, ktorá vyrastá z úplne jednoduchých situácií. Dörner, Kalivoda a Švejda pôsobia, ako keby sa klasickí Traja chrobáci ocitli v surrealistickom svete Švankmajerových filmov alebo vo Svěrákovom Kukym na ceste z psychadelického výletu. Ich javiskový rituál je obranou proti otupenosti a oslavou imaginácie," približuje kurátor zahraničnej časti programu Ján Šimko, ktorý Hlbiny považuje za divácky nesmierne vďačnú inscenáciu. Divák v nej poľahky nájde odkaz na nemý film či českú pantomímu. Zážitok podčiarknu bláznivé kostýmy, hudba a zaujímavé kulisy. „Myslím si, že tá radosť, ktorú majú tvorcovia na scéne, je nákazlivá a veľmi ľahko sa prenáša na divákov." Wariot Ideal sa na Divadelnej Nitre predstavil už v roku 2013, a to v sprievodnom programe, keď do ulíc vyrazil s grotesknou eskapádou Funebráci.

Ďalšia inscenácia, ktorá zaangažuje predstavivosť publika, je eu.genus voľného slovenského zoskupenia Med a prach v réžii Andreja Kalinku. Tvoriví v nej totiž nie sú len autori, ale aj samotní diváci. Tí sa ocitnú na otvorenej skúške vo výtvarnom ateliéri, kde sa môžu slobodne pohybovať medzi režisérom a umelcami. Tvorcovia im ponúknu možnosť vstúpiť na scénu a „ohmatať" si ju hodinu pred a polhodinu po predstavení. Zapojiť sa môže každý, kto má chuť.

Hudobno-výtvarno-pohybová performancia poukazuje nielen na žánrové presahy, ale tiež problematizuje samotný vznik umeleckého diela, no robí to s nadhľadom a jemným humorom. „Med a prach sa snažia byť slobodní v tom, ako spracúvajú látku a divákovi vždy ponúkajú netradičný zážitok, napríklad, keď sa chvíľami stávate súčasťou ich konceptu," hovorí kurátorka Júlia Rázusová, ktorá túto inscenáciu vybrala do slovenskej časti programu. Netradičnosť zážitku podčiarkuje aj hudobná stránka inscenácie, ktorá ponúkne pestrú kolekciu – od skladieb P. I. Čajkovského či T. L. de Victoria až po gruzínske ľudové piesne. Eu.genus aktívne zapája aj tanečníkov Zebastiána Mente Malignu, Líviu Balážovú a Daniela Račka v sprievode muzikálneho herca Jána Morávka, ktorí prinášajú svoj osobný príbeh a pohľad na fyzické divadlo. Okrem nich vstupuje do inscenácie aj výtvarné umenie v podaní tvorby Juraja Poliaka a Andreja Kalinku. Zoskupenie Med a prach si v novej inscenácii kladie otázky – čo je dobrý rod, kto je človek a čo ho formuje – a pozýva divákov, aby na ne hľadali vlastné odpovede.

Súčasťou Divadelnej Nitry bude popri inscenáciách hlavného programu aj bohatý sprievodný program, v ktorom sa odrazí téma festivalu Podoby slobody / Faces of Freedom.

28. ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska, Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale aj v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí.

Všetky informácie o nadchádzajúcom Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, sú dostupné na vynovenom webe www.nitrafest.sk. Spolu s novou stránkou spustila Divadelná Nitra aj online predpredaj vstupeniek, ktorý je oficiálne otvorený od 1. 8. 2019 v sieti predpredaj.sk.

