Slovenskí raperi bavia ľudí svojím turné ULTRATOUR so špeciálnou svetelnou show

Zdroj: Laci Strike

Show je úplne fresh, posledné detaily sa vychytávajú ‘za jazdy’ a spolu so Supom a DJ Škrupom majú chlapci za sebou už štyri úspešné zastávky s maximálne spokojným publikom, pričom ich čaká ešte osem. Zatiaľ si to užívajú naplno a cítia sa dobre, ako sa nechali všetci počuť… Slovenská časť turné vyvrcholí 10.5. v bratislavskom MMCčku, do ktorého to presunuli kvôli veľkému záujmu.