V Bratislave vystúpi portugalská jazzová diva Maria João, predskakovať jej bude Lenka Dusilová

Fenomenálna portugalská diva a hlasová improvizátorka Maria João sa po desiatich rokoch opäť vracia do Bratislavy. Jej predskokankou sa stane česká speváčka a šesťnásobná držiteľka ocenenia Anděl, Lenka Dusilová. Koncert prebehne pod hlavičkou hudobného festivalu Zvuk for Štiavnica, 11. mája, v priestoroch bratislavského Ateliéru Babylon.

Maria João je ojedinelým zjavom na jazzovej scéne, kde pôsobí už neuveriteľných 36-rokov. Jej nezameniteľný spevácky štýl z nej na západe urobil hviezdu klubových koncertov i jazzových festivalov. Vo svojej tvorbe mieša jazz s elektronickou hudbou, ale aj vplyvmi brazílskej hudby a tradičného portugalského žánru, nazývaného fado.

Na Slovensku vystúpi v rámci elektronicko-jazzového tria OGRE, ktoré je jej najčerstvejším hudobným dobrodružstvom. „Toto netradičné inštrumentálne nástrojové obsadenie a kreatívny prístup vezme divákov na výlet do sveta zvukov, ktoré križujú hranice medzi analógom a digitálom,“ chvália kritici speváčku, ktorú budú na pódiu sprevádzať João Farinha (klávesy, syntetizátory) a André Nascimento (laptop/elektronika). Spolu predstavia svoj druhý spoločný album Plástico (2015), ale aj netradičný projekt Songs for Shakespeare, ktorý je kombináciou súčasnej hudby a Shakespearových sonetov.

Zdroj: Maria João

Maria João spolupracovala počas svojej kariéry s množstvom kreatívnych a osobitých hudobníkov so svojským prístupom k jazzu. Oslovil ju napríklad japonský guru freejazzu Aki Takase, ale aj legendárny Gilberto Gil, či rakúsky "humoristi" Saxofour. Hudobne s ňou svoje sily prepojil aj svetoznámy indický perkusionista Trilok Gurtu, francúzsky bubeník Manu Katché, americký multiinštrumentalista Ralph Towner, či rakúsky keybordista Joe Zawinul. Od roku 1983 vydala dvadsaťtri albumov, štvrtina z nich uzrela svetlo sveta vďaka renomovanej jazzovej značke Verve records.

K Marii João sa 11.5. pridá česká spevácka diva, Lenka Dusilová, ktorá si dokázala podmaniť publikum už ako 16-ročná. O tri roky neskôr na seba upozornila prostredníctvom spolupráce s legendárnou rockovou kapelou Lucie. Na prelome milénia už patrila k skutočným hviezdam českého poprockového mainstreamu. Zo stredného prúdu neskôr vybočila k osobnejšiemu a vyzretejšiemu štýlu, v rámci ktorého sa necháva slobodne inšpirovať rôznorodými žánrami, či mimohudobnými zážitkami. Dnes má už táto 43-ročná speváčka na konte deväť sólových albumov, pričom vokálne sa podieľala aj na veľkom množstve hudobných počinov iných českých hudobníkov. Je tiež súčasťou multižánrového projektu divadelného zoskupenia Spitfire Company, s ktorým absolvovala európske turné s predstavením One Step Before the Fall. To získalo jednu z najprestížnejších tanečných cien Herald Angel Award. Nedávno na seba upozornila úspešným turné SPOLU, ktoré absolvovala po boku iných českých ikonických hudobníčok, Ivy Bittovej a Moniky Načevy. V bratislavskom Ateliéri Babylon vystúpi so svojím sólo projektom.

Vstupenky na koncert nájdete na Predpredaj.sk.

Zdroj: predpredaj.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom festivalu Zvuk for Štiavnica 2019.

Facebook udalosť

Viac informácii

- reklamná správa -