Adam Ďurica odštartoval svoje turné s hosťami v Žiline a pre veľký úspech pridáva ďalšiu dávku jesenných koncertov

Adam Ďurica a jeho hostia si včera pre Žilinčanov pripravili skutočnú hudobnú lahôdku. Spoločným vystúpením s Petrom Bičom, Viktóriu a Ferkom z Peter Bič Project a talentovanou speváčkou Karmen Pál-Baláž odštartovali akustické turné, počas ktorého na jar navštívia 7 miest. Takmer všetky koncerty sú už vypredané a práve to je dôvod, prečo sa Adam rozhodol, že poteší aj fanúšikov v ďalších mestách, kde vystúpi už na jeseň.

Adam Ďurica avizoval, že piesne v akustickom podaní budú pre divákov jedinečným hudobným zážitkom a svoj sľub včera do bodky splnil. Sála bola plná ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa výborne bavili. Atmosféra koncertu bola o niečo komornejšia, ako býva na Adamových koncertoch zvykom. Ľudia v sále síce sedeli, no pri hitoch ako Mandolína či Neľutujem mali problém vydržať na svojich miestach, pospevovali si a energicky sa vrteli v rytmoch známych piesní. Bolo vidieť, že aj sám hudobník si koncert nesmierne užíval. Do publika neustále posielal množstvo pozitívnej energie, ktorá na tvárach prítomných zanechala spokojný úsmev.

„Prvý koncert zo série akustických koncertov dopadol nad moje očakávania a lepší štart celého turné som si ani nemohol želať. V Žiline bola od prvého tónu perfektná atmosféra a žilinské publikum nádherne spievalo. Musím povedať že si veľmi užívam takú inú intímnejšiu atmosféru ktorá je na týchto akustických koncertoch, pretože mám pocit že som k divákom o čosi bližšie a ten kontakt s nimi je oveľa viac cítiť. Už sa neviem dočkať ďalších koncertov a jesennej časti,“ vyjadril bezprostredné pocity po prvom koncerte Adam Ďurica.

Napriek tomu že bol včerajší koncert prvým v poradí a mohlo by sa zdať, že hudobníci na pódiu ešte nebudú zohratí, opak bol pravdou a všetkým umelcom to spolu veľmi svedčalo. Je vidieť, že nejde o ich prvú spoluprácu a že si už v minulosti spolu mali možnosť zaspievať. Adam Ďurica a Peter Bič Project spolu totiž v závere minulého roka organizovali dva spoločné koncerty Veselo a spolu, na ktorých s nimi vystúpil aj BuranoWski. Karmen Pál-Baláž zase s Adamom spolupracovali na jej nedávnom singli Anjel a riešia spolu aj ďalšie hudobné projekty.

Ako to už býva zvykom, po umeleckom výkone sa Adam aj jeho hostia venovali svojim fanúšikom, ktorí trpezlivo stáli v rade, aby sa mohli odfotiť a odniesť si domov autogram. Adamove populárne skladby a nezabudnuteľnú atmosféru akustických koncertov si najbližšie môžete vychutnať už 2. apríla v Lučenci. Ďalšie mestá budú nasledovať.

Keďže jarná časť turné je už z veľkej časti vypredaná, Adam sa rozhodol pridať jesennú sériu akustických koncertov v ďalších siedmich mestách, medzi ktorými navštívi aj Brno, v ktorom celú šnúru započne už 24. októbra. K tomuto ho presvedčil najmä obrovský záujem zo strany fanúšikov, ktorí v priebehu veľmi krátkeho času kompletne vypredali koncert v Prešove, Zvolene, Martine aj Žiline.

Adam prezradil aj to, ako vznikol nápad pridať jesenné koncerty: „K tomu že turné budeme predlžovať aj na jeseň sme sa dostali veľmi spontánne a prirodzene. Už od prvého týždňa ako sme spustil predaj koncertov, mi ľudia začali písať, že by strašne chceli vidieť tento program aj v ich meste a prakticky nám píšu doteraz. Čiže som vypočul ich želania a rozhodol som sa toto turné predlžiť aj o jesennú časť.“

Adama Ďuricu s kapelou budú na jeseň, rovnako ako teraz na jar, sprevádzať zaujímaví hudobní hostia, ku ktorým má blízky vzťah a to nie len po hudobnej, ale aj po ľudskej stránke. Aj preto sa môžu diváci opäť tešiť na priateľskú, až rodinnú atmosféru. Na jarných koncertoch sa objaví Sima Martausová alebo aj Peter Bič, Viktória Vargová a Ferko Jano z Peter Bič Project spolu s Karmen Pál-Baláž. Kto sa objaví po jeho boku na jeseň, ostáva nateraz prekvapením. Adam však sľúbil, že mená hostí prezradí už čoskoro! Vstupenky na jarnú, ale už aj jesennú sériu koncertov kúpite na Predpredaj.sk.

Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty /JAR:

25. 3. Žilina – Dom odborov

2. 4. Lučenec – kino Apollo

3. 4. Zvolen – Dom kultúry Podborová

4. 4. Nitra – Klub Nájomná jednotka 210

5. 4. Trenčín – Piano Club

6. 4. Prešov – Kino Scala

7. 4. Martin – Kino Strojár

Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty /JESEŇ:

24. 10. Brno – Radost Concert Hall

25. 10. Senica – MsKS

26. 10. Žiar nad Hronom - Hlavná sála MsKC

27. 10. Košice - Kino Slovan - Historická radnica

28. 10. Poprad – Dom kultúry

29. 10. Rožňava – Mestské divadlo Actores

6. 11. Bratislava – Ateliér Babylon

