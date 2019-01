Sideman Fedor Frešo vypredáva klubové sály aj dnes

Koncert otvorila kapela IMT Smile pesničkou Cez plece hudobnej skupiny Prúdy, v ktorej Fedor Frešo hral. Spevu sa grandiózne zhostil Marián Čekovský, ktorý bol zároveň nadšený, že mohol hrať na organe Mariána Vargu. Spolu s nimi na pódiu exceloval aj majster bluesovej klasiky Erich „Boboš“ Procházka pri inštrumentálnej verzii skladby Ej padá rosenka. Koncert nepotreboval na rozbeh žiadnu vatu a rovno vhupol do svojho vrcholu, čo publikum ocenilo dlhotrvajúcim potleskom, ku ktorému sa na iných koncertoch musia interpreti prespievavať a prehrávať niekoľko minút. Rovnými nohami vygradovaná atmosféra vhupla do spomienky na skupinu Soulman, ďalšej, v ktorej Fedor Frešo pôsobil. Skupina na prvom beatovom festivale v Prahe v roku 1967 získala prvú cenu. V tej dobe sa práve na tomto festivale podarilo dostať rockovú scénu z periférie a predstaviť to najlepšie z nej. Prvé miesto malo teda obrovskú váhu. Skladba Baby Do Not Cry (poznáte z českého kultového filmu Pelíšky) pretrváva až dodnes a na prvom spomienkovom koncerte na Fedora Freša ju zaspieval Tomáš Sloboda zo skupiny Le Payaco spolu s Ivanom Táslerom a Mariánom Čekovským. Ak by niekto porovnal fotky z čias koncertov Fedora Freša s Mariánom Vargom s fotkami z tohto koncertu, našiel by nie len obrazovú podobnosť. Na mieste Fedora Freša stojí v roku 2019 s rovnakou pokorou a skromnosťou jeho syn Fedor Frešo Jr. s basgitarou a za klávesami sedí Marián Čekovský s rovnakou dávkou hudobnej výnimočnosti, akou disponoval Marián Varga.

Zdroj: predpredaj.sk

Na pódium prišiel aj Boris Ondreička, spevák skupiny Kosa z nosa. Práve táto kapela bola jedným z posledných hudobných projektov, v ktorom Fedor Frešo účinkoval. Bol známy tým, že neustále sledoval novinky na slovenskej hudobnej scéne. Práve táto bratislavská alternatívna skupina ho zaujala natoľko, že keď sa objavila možnosť hrať v nej na basu, ochotne a rád súhlasil a vytvoril, spolu so svojim synom Viktorom, rytmiku tejto skupine. Boris Ondreička sa zhostil pocty odovzdať prvú cenu Fedora Freša za prínos pre slovenskú hudobnú scénu. Priznal, že mal pred Fedorom Frešom rešpekt: „Fedor bol jemný človek a hrať s nami znamenalo ponoriť sa z virtuálneho spôsobu hrania do špinavej poetiky „pesničkárstva“, aké sme hrali my. Nie je jednoduchá cesta, ísť niekam dole. Je to iné, ako sa virtuózne vypracovať. V tomto sa prejavila jeho neskutočná empatia. Okrem toho, že bol brilantný hudobník, bol aj excelentný hudobný režisér a som presvedčený o tom, že by bol aj absolútne famózny pedagóg“, dodal Boris Ondreička.

Zdroj: predpredaj.sk

Autormi myšlienky založenia tradície odovzdávania tejto ceny každoročne na spomienkových koncertoch sú jeho dvaja synovia Viktor a Fedor Jr.. Obaja počas celej prvej časti spomienkového koncertu sprevádzali všetkých interpretov – Viktor na bicích a Fedor Jr. na basgitare. Cenu Fedora Freša si, ako prvý v histórii novej tradície, odniesol Jozef „Barry“ Barina. Jozef Barry, slovenský Joe Coker, patrí k zakladateľom slovenského rocku. Po prevzatí ceny zaspieval svojim nezameniteľným a charakteristickým prejavom skladbu Hej pán doktor a dôstojne mu sekundovali Ivan Tásler s Mariánom Čekovským. Rovnako dôstojne sa ujal svojej úlohy moderátora hudobnej udalosti Alexander Bárta. Prítomné publikum ocenilo zaujímavé informácie, ktoré neboli iba prázdnym mostíkom medzi jednotlivými pesničkami. Naopak, veľmi prirodzene priniesol na pódium aj iný, veľmi ľudský a láskavý, uhol pohľadu na Fedora Freša, možno aj vďaka jeho osobnej skúsenosti s ním a jeho rodinou. Z každého jeho slova bolo cítiť úctu k tomuto hudobnému velikánovi a rovnako ju bolo cítiť aj z vystúpení ďalších hudobných hostí. Pražský výběr, Fermata či Collegium Musicum sú vždy garanciou kvalitnej hudby a priniesli na spomienkový koncert to najlepšie zo svojej tvorby. Atmosféra a kvalita koncertu vo vypredanom bratislavskom MMC Klube by sa určite páčila aj samotnému Fedorovi Frešovi. Na druhej strane sa potvrdili slová, ktoré na pódiu odzneli. Že napriek tomu, že celý život sa považoval sa Sidemana, mal dôležité a nenahraditeľné miesto v hudobnej histórii. Hudobná oslava života Fedora Freša v podobe spomienkového koncertu to jednoznačne potvrdila.

Vstupenky na mnohé iné akcie zakúpite na Predpredaj.sk.

- reklamný článok -