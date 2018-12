Volali sme ho FECI a celý život sme si z neho robili srandu

Máte posledné dni na nákup vianočných darčekov a stále neviete, čo máte darovať? Nemáte čas ísť do obchodov a ani chuť tlačiť sa v nákupných centrách so stovkami podobných lovcov darčekov? V tom prípade máme pre vás dobrú správu. Nemusíte ísť nikam. Top darček na vás čaká na PREDPREDAJ.sk. v podobe posledných lístkov na spomienkový koncert na Fedora Freša, ktorý bude 6. januára 2019 v MMC Klub Bratislava. Vystúpia na ňom legendy ako Fermata, Pražský výběr, Collegium Musicum a ďalší hostia. Zaujímavý bude aj tým, že sa na ňom začne tradícia udeľovania Ceny Fedora Freša. Každého milovníka kvalitnej hudby takýto darček poteší, preto už nečakajte a doprajte tento jedinečný zážitok svojim blízkym.

Na koncerte vystúpia aj synovia Fedora Freša. Viktor Frešo zahrá na bicie a Fedor ml. na basgitare. Viac o príprave na koncert a tiež o svojom ocovi prezradili v rozhovore.

Viktor: Môj brat Fedor je basgitarista a volá sa Frešo. Celý život je preto súčasťou zvláštnej situácie. Má slávneho otca a volá sa rovnako ako on. Rovnako ako on hrá na basgitaru. Preto sa dá očakávať, že na spomienkovom koncerte bude pre divákov veľmi zložité a ťažké nepozerať sa na vystúpenie Fedora ml. kritickým okom bratislavského diváka, ale naopak prijať to a uvoľniť sa.

Fedor ml: Budem nervózny, tréma je vždy. Viktor mi bude určite „pomáhať“.

Zdroj: predpredaj.sk

Viktor: Celý čas budem pri tebe stáť a znervózňovať ťa. Tým, že Fedor ml. hrá na basu, tak sa nikdy nemohli s otcom stretnúť v kapele. Ja som s ním hrával, lebo hrám na bicie. Dokonca sme spolu hrali až v troch kapelách. V Jednofázovom kvasení - folkovej kapele v 90. rokoch, v skupine Kosa z nosa a hral s nami šnúru v skupine Datasystem.. K tomu som mal skupinu POP SHOP, v ktorej tiež odohral na basu jeden koncert.

Fedor ml: Hrám v kapele a otec aj s Viktorom chodili na moje koncerty. To bol vždy zážitok a hlavne „level hanby 100 tisíc“, lebo po každej pesničke kričali FEDÓÓR.

Viktor: To je pravda a vychádza to z tradície, ktorá sa týkala otca. Na každej „lajfke“ po Fedorovom sóle už od 70. rokov vždy niekto legendárne zakričal „FEDÓÓR“. Na každom jednom koncerte sa to objavilo v momente ticha po Fedorovom sóle. Takže sme si s otcom z toho robili tak trochu srandu. Aj na tomto spomienkovom koncerte to bude. „FEDÓÓR“ musí byť.

Fedor ml.: Viem si to prestaviť. Ako ťa poznám, to nebude jeden „FEDÓÓR“, ale 4 tisíc výkrikov.

Priznám sa, že ja som to tiež robieval na otcových koncertoch, ktoré som ozvučoval. Rád som to kričal.

Zdroj: predpredaj.sk

Fedor Frešo - Pičus pozitiv.

Viktor: Volali sme ho FECI a celý život sme si z neho robili srandu, lebo mal veľkú hlavu a ja mám rád ľudí s veľkou hlavou. Majú zvláštnu energiu a cítim z nich zvláštnu silu. Pičus vlastne vychádza z toho, že Fedor mal veľkú hlavu. On vedel, že je hlavná inšpirácia Pičusa. Jedného som mu aj sľúbil, ale už k tomu nedošlo. Fedor bol vizuálne moja inšpirácia, ale obsahovo nie, keďže otec bol láskavý, veselý a pozitívny človek. Teda pravý opak všetkého, čo Pičus zosobňuje. Ale veľmi sa z neho tešil, Fedor bol Pičus pozitiv.

Spomienkový koncert na Fedora Freša pripomenie tohto hudobného velikána vďaka láskavému vzťahu jeho synov k nemu. Budete si môcť zaspomínať prostredníctvom ich interpretácie jeho hudby. Neváhajte a kupujte si lístky hneď na PREDPREDAJ.sk.

- reklamná správa -