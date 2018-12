História je darom do budúcnosti - Bratislavský hrad ponúka aj príbeh Petra III.

Zdroj: Štátne múzeum Peterhof

Peter III. nemal ľahký život a už od malička nemal šťastie na rodinné vzťahy. To pravdepodobne poznačilo aj jeho charakter a správanie v dospelosti. Matka mu zomrela po jeho narodení a otca príliš nezaujímal. Výchovu prevzali učitelia a vychovávatelia, ktorí presadzovali tvrdý prístup hraničiaci až s týraním a šikanovaním. Takže nie je žiadne prekvapenie, že na jeho psychický vývoj to malo fatálny vplyv a rovnako to poškodilo aj jeho fyzické zdravie.