Siedmy album pop operného tria La Gioia je plný československých hitov

Best of Československé je názov v poradí už siedmeho albumu formácie La Gioia, ktorý vyšiel začiatkom októbra. Len nedávno ho trojica spevákov pokrstila v rannom vysielaní Telerána. Po Karlovi Gottovi, Lucii Bílej, Michalovi Davidovi, či Hane Gregorovej sa krstnými rodičmi stali Daro Richter a Adriana Poláková spoločne s celou rannou zostavou relácie. Novinku pokrstili na konci relácie “diamantmi”.

Album Best of Československé sa nesie v znamení osmičkových rokov, ktoré sú pre český a slovenský národ významné. Pre troch spevákov takisto. Tento rok oslavujú desiate výročie pôsobenia na hudobnej scéne a v spojitosti so 100-ročnicou vzniku Československa sa rozhodli priniesť kompilát hitov zo svojich predchádzajúcich albumov obohatený o štyri nové skladby.

Na ich najnovšom albume nájdeme piesne od známych českých a slovenských hudobných hviezd ako Michal David, Karel Gott, Metalinda, Vašo Patejdl, Tublatanka, Miro Žbirka alebo Marie Rottrová, či Helena Vondráčková. CD je v predaji už niekoľko týždňov a nájsť ho môžete vo všetkých obchodoch s hudobninami a na webe LaGioia.sk. Najbližšie môžete La Gioia vidieť v Banskej Bystrici, Prahe a Bratislave. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk.

- reklamná správa -