Treba vidieť - 5 tipov na zážitok, ktorým určite potešíte

Výstava Zlatý vek Peterhofu – od Petra I. po Katarínu II.

Vyberte sa s rodinou alebo blízkymi priateľmi na Bratislavský hrad a užite si veľkolepý návrat do minulosti. SNM - Historické múzeum v spolupráci so Štátnym múzeom Peterhof prenieslo takmer celý Peterhof práve na Bratislavský hrad. Vzácne exponáty, niektoré dokonca prvýkrát, opustili priestory Peterhofu. Výstava predstavuje život v Peterhofe, ktorý začal budovať Peter I. a pôsobili na ňom mnohí významní ruskí panovníci. Medzi nimi aj legendárna Katarína II., už za svojho života nazývaná Katarína Veľká. Spoznáte ich životné príbehy prostredníctvom osobných predmetov ich doby. Od oblečenia, doplnkov až po obrazy či nádherný porcelán z ďalekého Orientu. Unikátom medzi vystavenými predmetmi je trón Petra II., ktorý bol doteraz vystavený mimo Ruska iba jediný raz v USA. Za pozornosť stojí tiež soška obľúbeného psa Kataríny II. - malého talianskeho chrtíka, ktorého si dala zvečniť po jeho smrti. Ruský imperátor Peter I., ktorý Peterhof založil, bol naozaj Veľký. Vzdelaním, vizionárstvom a tiež politickou prezieravosťou, keď Rusko otvoril Európe. Všetko o životných príbehoch ruských panovníkov vám porozprávajú vystavené predmety. Výstava na Bratislavskom hrade je pre verejnosť sprístupnená do 31. marca 2019.

Peter I. Zdroj: Štátne múzeum Peterhof

Spomienkový koncert na Fedora Freša

Túto hudobnú lahôdku si nenechá ujsť žiadny hudobný nadšenec. Najväčšia koncentrácia hudobnej kvality na vás čaká na Troch kráľov 6. januára v bratislavskom MMC klube, kde vystúpia Pražský výběr, Fermata a Colegium Musicum. Na koncerte bude prvýkrát udelená Cena Fedora Freša. Tú získa hudobník za inštrumentálno- umeleckú kvalitu. S nápadom založiť túto tradíciu prišli jeho synovia Viktor Frešo a Fedor Frešo ml., ktorí na koncerte tiež vystúpia. Fedor ml. bude hrať na basgitare s Collegiom a Viktor Frešo si zahrá na bicie s hosťami. Užite si večer v spoločnosti špičkových hudobníkov ako Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš, DJ Roxtar (Dominik Turza), Hana Kosnovská, Richard Šíma či František Griglák, Igor “Teo” Skovay, Peter Preložnik, Maximilian Musil, Tamás Belicza, Martin Valihora a Vladislav “Slnko” Šarišský.

Fedor Frešo Zdroj: archív Frešovcov

Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave

Ak vás zaujíma dizajn, toto je typ, ktorý by ste si nemali nechať ujsť. Škola umeleckých remesiel v Bratislave, známa ako ŠUR alebo ŠUR-ka, patrila vo svojej dobe medzi najpokrokovejšie umelecké školy v Európe. Jej význam stále presahuje náš lokálny priestor. Nájdite si čas a pozrite si výstavu, ktorá prezentuje niekoľkoročný výskum, nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Zaujmú vás originály, repliky či dobové dokumenty a tiež sa zoznámite s jednotlivými oddeleniami ŠUR a jej pedagógmi ako napríklad Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke. Slovenské múzeum dizajnu pripravilo výstavu v priestoroch bratislavského hradu od 14. decembra 2018 do 29. septembra 2019.

Zdroj: Archív ŠUR

Historický sprievod mestom - TOSTABUR

Vianočné trhy sú už v plnom prúde a okrem zaujímavého kultúrneho programu a gastronomickej ponuky v stánkoch sa určite zabavíte ak sa necháte vtiahnuť do atmosféry histórie. V piatok 7. 12. a 14. 12. je pre vás pripravený atraktívny historický sprievod mestom. Čaro vianočnej atmosféry doplnia historické kostýmy, šermiarske duely a vlajkosláva. Historické sprievody mestom s TOSTABUR sa začnú vždy o 18:00 hod na Rybnom námestí a cez Panskú ulicu budú za zvuku bubnov smerovať k Michalskej bráne. Potom sa sprievod presunie späť na Rybné námestie. Toto divadlo by ste si určite mali pozrieť so svojimi deťmi či priateľmi v rámci predvianočných stretnutí na bratislavských námestiach.

Tostabur Zdroj: Karol Srnec

JETHRO TULL v HANT Aréne – oslava 50 rokov na rockovej scéne

Slovenskí fanúšikovia tejto britskej rockovej legendy sa môžu už teraz tešiť na stretnutie pri skvelých hudobných kúskoch. Radosť je to dvojnásobná, keďže jej príchod do Bratislavy prichádza spoločne s vydaniami albumov War Child a Heavy Horses či výpravnej kompilácii 50 For 50. Jedno bez druhého by nebolo to pravé a preto si nenechajte ujsť fantastický koncertný zážitok 18. januára 2019. Čaká na vás charakteristická Andersonova hra na priečnu flautu, ktorá je jedným z najvýraznejších znakov skupiny. Hra na flautu v rockovom prevedení môže byť zaujímavou výzvou aj pre tých, ktorí si to vôbec nevedia predstaviť. Bude to určite milé prekvapenie.

Jetro Tull Zdroj: predpredaj.sk

