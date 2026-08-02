Mesačná krajina v Egejskom mori: Pláž Sarakiniko na Milose popiera predstavy o Grécku

GRÉCKO - Väčšina cestovateľov si pri predstave dovolenky v Grécku v mysli vybaví typické modro-biele dedinky a piesočnaté pobrežie. Ostrov Milos však v Egejskom mori ukrýva geologický unikát, ktorý úplne popiera tradičné predstavy o stredomorskej idyle. Pláž Sarakiniko je pre svoje extrémne vizuálne vlastnosti považovaná za jedno z najfotogenickejších a najbizarnejších miest v Európe.
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