FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák

Mercedes GLA 2026
Mercedes pokračuje v modelovej ofenzíve, ktorá sa aktuálne široko rozkročila naprieč všetkými segmentmi. Najvýraznejšími generačnými zmenami však prechádzajú tzv. kompaktné modely. Teda najmenšie autá patriace pod trojcípu hviezdu. Po uvedení oboch karosérii modelu CLA bolo len otázkou času, kedy príde rad aj na Triedu GLA. Tá prichádza v čisto elektrickej forme, no v priebehu nasledujúcich mesiacov ponúkne nielen ďalšiu elektrickú verziu, ale aj dve hybridné alternatívy s benzínovým turbomotorom a elektrifikovanou dvojspojkovou prevodovkou.