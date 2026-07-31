Pod krásnou kulisou sa skrýva hrôza: Na tieto pláže lákajú turistov vraky lodí

SLOVENSKO – Európske pobrežia a ich blízke okolia ukrývajú aj miesta, kde sa divoká krása prírody stretáva so smutnými príbehmi ľudského nešťastia. Tie najkrajšie pláže s vrakmi lodí majú neopísateľnú atmosféru. Masívne hrdzavé skelety, ktoré trčia priamo z piesku alebo skál nad hladinu, pomaly pohlcuje slaný vzduch, zatiaľ čo ich pomaly obklopuje divoké more. Okúpať sa na takomto mieste je neskutočný zážitok
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