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Údolie, kde Napoleon penil zlosťou: V najmenšom talianskom regióne majú vyše 80 hradov

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TALIANSKO - Alpský región Valle d'Aosta drží fascinujúci európsky unikát. Na miniatúrnom hornatom území sa tu tiesni viac ako 80 hradov, zámkov a obranných pevností. Toto úzke údolie bolo od čias starých Rimanov jedinou prístupovou cestou cez kľúčové horské priesmyky. Kto ovládal tunajšie cesty, ten kontroloval obchod, vyberal vysoké clo a diktoval podmienky celému severu Talianska. Miestna šľachta sa preto doslova predbiehala v tom, kto postaví pompéznejšie sídlo alebo nedobytnejšiu pevnosť.

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