Údolie, kde Napoleon penil zlosťou: V najmenšom talianskom regióne majú vyše 80 hradov

TALIANSKO - Alpský región Valle d'Aosta drží fascinujúci európsky unikát. Na miniatúrnom hornatom území sa tu tiesni viac ako 80 hradov, zámkov a obranných pevností. Toto úzke údolie bolo od čias starých Rimanov jedinou prístupovou cestou cez kľúčové horské priesmyky. Kto ovládal tunajšie cesty, ten kontroloval obchod, vyberal vysoké clo a diktoval podmienky celému severu Talianska. Miestna šľachta sa preto doslova predbiehala v tom, kto postaví pompéznejšie sídlo alebo nedobytnejšiu pevnosť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
EURÓPA V PLAMEŇOCH Požiare v Grécku sa vymykajú kontrole, traja mŕtvi hasiči a tisíce evakuovaných dovolenkárov
Incident v Chorvátsku! Slováci napadli novinárov, ktorí robili reportáž o prenájme apartmánov na čierno