PREHĽAD Najlepších antických filmov všetkých čias: Patrí sem aj nová Odysea?

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Biblické a mytologické príbehy dokážu zaujať každého. Či už máš rád slávne vojny, ktoré si pamätajú na tých najsilnejších hrdinov alebo rád sleduješ svojich obľúbených dobrodruhov, filmové štúdia sa snažili pokryť všetko. Dnes si dokážeš pozrieť tie najlepšie výtvory gréckej, biblickej či rímskej antiky z pohodlia domova. Avšak v pretlaku týchto filmov sme sa snažili vybrať pre teba tie najlepšie, ktoré ťa zaujmú hereckými výkonmi alebo svojou technickou stránkou. Ktorý je tvoj favorit?