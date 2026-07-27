Salieri nebol len Mozartov súper: Vzácny list odhaľuje pravú tvár slávneho talianskeho skladateľa

List skladateľa Antonia Salieriho z roku 1814, v ktorom sa vedľa hudby venuje aj návratu mieru do Európy po Napoleonovom páde, si môžu pozrieť návštevníci Lobkovického paláca na Pražskom hrade. Originál je súčasťou výstavy, ktorá postupne predstavuje listy významných európskych osobností. Kvôli ochrane materiálov sa jednotlivé písomnosti obmieňajú, ľudia tak budú môcť uvidieť ešte napríklad list francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.
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