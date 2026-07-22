Cez víkend sa konajú Bratislavské korunovačné dni, pripomenú korunováciu Márie Terézie

Bratislava bola takmer 300 rokov centrom korunovácií uhorských kráľov. Vo vtedajšom Prešporku bolo korunovaných jedenásť panovníkov a osem kráľovských manželiek. Najvýznamnejšou z nich bola Mária Terézia, jediná žena korunovaná za uhorského kráľa. Práve jej korunováciu si tento rok pripomenieme počas Bratislavských korunovačných dní, ktoré sa uskutočnia od 24. do 26. júla.
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