Dedina ako žiadna iná: Čiernobiele vzory pokrývajú každý centimeter fasád na gréckom ostrove

GRÉCKO - Na ostrove Chios leží miesto, ktoré popiera tradičnú predstavu o helénskej architektúre. Zatiaľ čo väčšina gréckych dedín vsádza na bielu omietku a modré detaily, Pyrgi sa prezentuje vizuálnou hrou. Toto sídlo je svetovo preslávené svojimi budovami pokrytými zložitými čiernobielymi geometrickými vzormi, ktoré pokrývajú takmer každý centimeter fasád.
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