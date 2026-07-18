RETRO KVÍZ: Pamätáte si na letá a cestovanie za socializmu?

Letné prázdniny za socializmu mali svoje nezameniteľné čaro a mnohé spomienky dodnes vyvolávajú úsmev. Otestujte si v našom kvíze, koľko si z leta svojho detstva ešte pamätáte. Pozor, fotografie sú len ilustračné.
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