Inžiniersky zázrak antického sveta: Eupalinov tunel na Samose prežil dodnes

GRÉCKO - Ostrov Samos je v očiach dovolenkárov zapísaný ako rodisko matematika Pytagora alebo domov slávneho chrámu Héraion. Na jeho území sa však skrýva niečo, čo svojou technickou nápaditosťou vyráža dych aj súčasným inžinierom a architektom.
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