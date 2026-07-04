Neuveriteľné: Siroty šimpanzov zachraňujú ľudské náhradné matky

V zalesnenej časti na okraji konžskej metropoly Kinshasa funguje Lola ya Bonobo – jediná záchranná stanica na svete, ktorá sa špecializuje na osirelé mláďatá šimpanzov bonobo. O zvieratá, ktoré pytliaci pripravili o rodičov alebo ich ľudia držali v zajatí doma kvôli mäsu, sa tu roky starajú ľudské "náhradné matky".
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