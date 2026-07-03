Gigantické zrkadlo: Krása bolivíjskej púšte dokonale oklame vaše zmysly

Najväčšia soľná pláň sveta Salar de Uyuni v Bolívii patrí presne medzi tie miesta, o ktorých pochybujete, či sa vôbec nachádza na našej planéte. Rozprestiera sa na ploche vyše 10 500 štvorcových kilometrov a vznikla vysychaním prehistorických jazier. A vie sa premeniť na zrkadlo, vďaka ktorému si budete klásť otázku, či ste sa omylom neocitli v nebi.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Problémy na začiatku dovolenkovej sezóny: Ďalšia podozrivá cestovka, klienti môžu prísť o všetko!