Dovolenka na lodi je lacnejšia než exotika: Vieme, s akými výdavkami treba počítať

Dlhý let do exotiky cez Blízky východ je dnes do značnej miery rizikom. Pre ľudí, ktorí sa nechcú vzdať silného dovolenkového zážitku, sa tak čoraz častejšie ponúka európska alternatíva: týždeň na lodi. Spoznávanie nedostupných zákutí na pobreží krajín južnej Európy je unikátnym zážitkom a dokonca vás môže vyjsť výrazne lacnejšie ako exotická dovolenka.
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