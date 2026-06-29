Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili jeho staršiu malú verziu

Britskí archeológovia objavili v blízkosti kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho staršej a menšej verzii, ktorá bola vytvorená z dreva. Archeológovia sa domnievajú, že vznikla asi o 500 rokov skôr a mohla rovnako ako Stonehenge slúžiť ako slnečný kalendár.
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