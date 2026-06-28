Ryanair prestáva rodičom účtovať poplatky za povinnú rezerváciu miesta s deťmi

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair prestáva rodičom účtovať poplatky za povinnú rezerváciu sedadiel vedľa ich detí. Rozhodnutie prichádza po tom, čo postup firmy začal vyšetrovať úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, uviedla agentúra AFP. Šéf aeroliniek Michael O'Leary vyhlásil, že firma sa "s nevôľou podriadi tomuto štandardu odvetvia", ale že jej prax bola v súlade so zákonmi.
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