Obnažený muž (45) sedel v tráve a robil si DOBRE: Okolo neho prechádzali aj malé deti!

PRAHA - Mestskí policajti v hlavnom meste Českej republiky skutočne nemávajú jednoduché služby. Počas pochôdzky boli podnetom občana informovaní o znepokojujúcom mužovi vo veku 45 rokov. Ten sedel na tráve v neďalekej ulici a obnažený veselo masturboval. Polícia začala okamžite konať, a to aj preto, že v blízkosti muža sa prechádzali aj malé deti!
Očividnú nechutnosť spozoroval jeden z občanov, ktorý miestom zrejme prechádzal. "Chcel by som nahlásiť. Je tu taký chlap, ktorý tu proste masturbuje a chodia tadeto aj deti. Je to akože naozaj nechutné," znelo v telefóne. Zakrátko muži zákona, konkrétne hliadka Prahy 6 na miesto dorazila.
"Boli vyslaní do Vokovickej ulice, kde mal na trávniku sedieť obnažený muž a onanovať," informovala polícia.
Po príchode strážnikov bol 45-ročný muž oblečený, ale k uvedenému konaniu sa priznal, preto bol obmedzený na osobnej slobode a poslaný k ďalšiemu vyšetrovaniu a ku privolanej hliadke štátnej polície.
VIDEO Pozrite si, ako polícia muža konfrontovala:
Na videu je vidieť, že muž sa ospravedlňuje, ako keby išlo o bežný prečin. "Áno, áno ... pardon," hovoril pokojným hlasom muž, pričom celú situáciu neodpustiteľne zľahčoval. "Ja sa ospravedlňujem, ale tadiaľto nikto nešiel," vyvracal 45-ročný onanista informácie o tom, že by navôkol prechádzali deti. Strážnikov evidentne nepresvedčil.