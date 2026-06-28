Jojkárska moderátorka predviedla postavičku po dvoch deťoch: Wau, poriadne sa vymakala!

Soňa Skoncová (Zdroj: Instagram SS)
BRATISLAVA - Po dvoch deťoch?! Z postavy jojkárskej moderátorky odpadnete. Soňa Skoncová sa má čím chváliť.
Jojkárska moderátorka relácie TopStar Soňa Skoncová má za sebou dva pôrody a tŕnistú cestu späť k vysnívanej postave. Všetky ženy vedia, ktoré už rodili, že niekedy treba poriadne zamakať, aby sa všetko vrátilo na svoje miesto. Soňa si nevybrala skratky, ale vytrvalosť.
(Zdroj: Instagram SS)
A vyplatilo sa! Jej dlhoročný partner Robert Reis má doma poriadnu sexicu. Jojkárka zverejnila na Instagrame fotografie v plavkách a všetkých vyrazila dych. Soňa je dôkazom toho, že sa oplatí na sebe makať a žiadna chvíla vo fitku nie je márna. Veď sa presvedčte sami!
(Zdroj: Instagram SS)