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Počet mŕtvych po zemetraseniach vo Venezuele stále rastie: Úrady hlásia 1450 obetí

Policajti vynášajú telo z budovy, ktorá sa zrútila po zemetraseniach, ktoré zasiahli venezuelské mesto La Guaira.
Policajti vynášajú telo z budovy, ktorá sa zrútila po zemetraseniach, ktoré zasiahli venezuelské mesto La Guaira. (Zdroj: TASR/AP Photo/Javier Campos)
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TASR

CARACAS - Počet obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1450, oznámil v nedeľu predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Informuje agentúra AFP.

Predchádzajúca bilancia zo soboty uvádzala 1430 obetí na životoch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že nezvestných je stále približne 50.000 ľudí. Rodríguez upresnil, že po zemetraseniach sa úplne zrútilo 189 budov.

Šéf venezuelského parlamentu ďalej uviedol, že viac ako 3150 ľudí bolo zranených a 12.721 bolo vysídlených alebo inak postihnutých. Na pátracích akciách sa podľa jeho slov podieľa 2624 zahraničných záchranárov.

Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.

Viac o téme: ObeteZemetrasenie Venezuela
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