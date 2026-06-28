Pekelné teploty neprestávajú: Aj začiatok týždňa bude mimoriadne horúci

Bratislava 28. júna (TASR) - Výstrahy pred horúčavami budú na celom Slovensku platiť aj v pondelok (29. 6.). Očakávajú sa teploty vyššie ako 33 stupňov Celzia. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východnom a strednom Slovensku môže byť nad 38 stupňov Celzia. Meteorológovia preto na pondelok v čase od 11.00 h do 20.00 h vydali výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha tretieho stupňa je na pondelok vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Platí aj pre okresy Snina a Vranov nad Topľou. V týchto lokalitách sa očakáva maximálna teplota vzduchu nad 38 stupňov Celzia.
Výstraha druhého stupňa sa zase bude týkať takmer celého Prešovského a Žilinského kraja, ale aj okresov Gelnica, Spišská Nová Ves, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Banská Bystrica a Brezno. Teplota tam môže dosiahnuť viac ako 35 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha platí pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. V týchto lokalitách hrozí teplota vyššia ako 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.