Hrôzostrašný zážitok známeho hovorcu: Bežná nehoda pri večeri ho dostala až na lôžko do NEMOCNICE!

BRATISLAVA - Stačila sekunda nepozornosti pri večeri a všetko sa zmenilo na nepríjemný zdravotný problém. Bývalý rozhlasový zabávač a aktuálny hovorca Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Andrej Wallner skončil po banálnom poranení jazyka až na operačnom stole. Situácia bola natoľko vážna, že musel podstúpiť chirurgický zákrok a niekoľko dní strávil v nemocnici.
Wallner, ktorého pracovným nástrojom je hlas a hovorené slovo, je zvyknutý na vysoké pracovné tempo. Po návrate domov si však chcel len v pokoji vychutnať večeru. Jedno nešťastné zahryznutie do jazyka sa mu však kruto vypomstilo.
Len si zahryzol do jazyka a prišli komplikácie s dýchaním a prevoz do nemocnice
Z pôvodne bežného poranenia sa rýchlo vytvorila nepríjemná hrčka, pridali sa silné bolesti a problémy s dýchaním. Nasledovala okamžitá návšteva lekára a hospitalizácia.
"Veľké poďakovanie patrí mojej drahej Linde. Bola mi najväčšou oporou, vďaka nej som na nič nečakal a hneď išiel k lekárovi," tvrdí hovorca Wallner na adresu svojej polovičky, ktorá v náročných chvíľach zachovala chladnú hlavu.
Jeho kroky viedli na Kliniku stomatologickej a maxilofaciálnej chirurgie v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, kde musel okamžite podstúpiť chirurgický zákrok. Nasledovali dni na nemocničnom lôžku a infúzna liečba.
Napriek nepríjemným okolnostiam si však Wallner z nemocnice odniesol aj silný ľudský zážitok.
"S obrovskou pokorou a úctou ďakujem pánovi primárovi MUDr. Tarasovi Feltsanovi, PhD., MPH a jeho tímu za jeho špičkový, vysoko profesionálny prístup a neodkladnú pomoc. Sestričky aj zdravotníci boli doslova ako anjeli starostliví, milí a s touto pozornosťou sa tu venujú dennodenne všetkým pacientom," povedal Wallner, ktorému dodával silu aj miestny kňaz, ktorý pravidelne navštevuje pacientov priamo na izbách.
Zásah do ústnej dutiny bol pre človeka, ktorého živí hlas a reč, mimoriadne citlivý. Lekári museli vykonať nevyhnutný chirurgický rez na jazyku. "Dobrá správa je, že o svoj hlas a reč neprídem. Jazyk mi síce museli operovať, podľa lekárov potrebujem ešte pár dní na regeneráciu a malo by to byť fit," hovoril s úľavou Wallner.
Napäté čakanie na výsledky z histológie
Najväčšia úľava prišla po výsledkoch vyšetrení. Histológia totiž potvrdila, že nejde o nič vážne a komplikácie vznikli iba následkom nešťastného úrazu. Nepríjemná skúsenosť mu zároveň priniesla dôležité ponaučenie. Rýchle jedenie sa mu takmer stalo osudným a dnes upozorňuje, že ani zdanlivo banálne poranenia netreba podceňovať.
Andrej Wallner momentálne dodržiava liečebný režim a postupne naberá sily. Po zahojení stehov by sa mal opäť vrátiť do pracovného nasadenia.