Fialové more levandule a kamenné múry: Tento kláštor je symbolom Provensálska

FRANCÚZSKO - Keď sa povie Provensálsko, mnohým hneď napadne levanduľa a romantické dedinky. Len máloktoré miesto však tieto predstavy spája tak presne ako kláštor Sénanque, ktorý leží v údolí pri Gordes a patrí k najznámejším pamiatkam južného Francúzska. Je to jeden z najvýznamnejších cisterciánskych kláštorov v tomto regióne a miesto s takmer 900-ročnou históriou, ktoré prežilo obdobia rozkvetu i úpadku.
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