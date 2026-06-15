Cesta do praveku: V Bošáckej doline pribudol unikátny archeopark so zvieratami

V malebnej Bošáckej doline neďaleko Nového Mesta nad Váhom vzniklo miesto, ktoré návštevníkov prenesie o tisíce rokov späť v čase. Archeopark Bošácka dolina približuje život našich predkov od praveku až po obdobie Keltov priamo na mieste, kde sa kedysi skutočne usadili.
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