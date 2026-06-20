Senzácia na dne Jadranu: Slovenskí archeológovia preskúmali potopený staroveký prístav

Slovenskí archeológovia v spolupráci s chorvátskymi odborníkmi skúmali potopený prístav pod morskou hladinou v Chorvátsku. Archeologický výskum bol realizovaný pod morskou hladinou v pobrežnej zóne na chorvátskom ostrove Mljet, v bezprostrednej blízkosti ruín neskoroantického paláca, informoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) so sídlom v Nitre na svojej internetovej stránke. Počas troch intenzívnych týždňov sa podarilo preskúmať ďalšiu časť prístavu.
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