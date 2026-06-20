Federálne derby v padeli prichádza do Bratislavy: Slovensko vyzve Česko priamo na nábreží Dunaja!

BRATISLAVA - Bratislava sa 23. júna 2026 stane dejiskom jedinečného športového podujatia. Na špeciálnom kurte na Námestí M. R. Štefánika medzi Euroveou a Slovenským národným divadlom sa uskutoční medzinárodný reprezentačný zápas Slovensko – Česko v padeli, ktorý prinesie súboje najlepších hráčov oboch krajín naprieč generáciami.
Na programe je päť atraktívnych stretnutí:
- 11:00 – Juniori (Adam Gramblička, Maxim Spišiak vs. Luboš Gaborík, Dominik Durlin)
- 12:00 – Seniori 45+ (Branislav Strapek, Martin Hegedus vs. Jan Port, Dušan Kovář)
- 14:00 – Ženy (Michaela Hončová, Alžbeta Houbová vs. Kateřina Hajná, Adéla Vašíčková)
- 15:00 – Muži 2 (Juraj Obtulovič, Michal Marko vs. Jiří Vaněk, Martin Kazda)
- 16:00 – Muži 1 (Miroslav Jantulík, Walter Ihring vs. Nikolas Fedasko, Leon Lazarev)(Zdroj: Kaufland Padel Games)
Fanúšikovia sa môžu tešiť na špičkový padel v podaní čerstvých majstrov Českej republiky zo všetkých kategórií, ktorí svoje tituly získali začiatkom júna, ako aj na minuloročných majstrov Slovenska Michala Marka a Juraja Obtuloviča. Federálne derby prinesie jedinečnú príležitosť vidieť na jednom mieste najlepších hráčov oboch krajín a porovnať ich výkonnosť v atraktívnej atmosfére priamo pri Dunaji.
Padel patrí medzi najrýchlejšie rastúce športy na svete a toto reprezentačné federálne derby je výnimočnou príležitosťou predstaviť ho širokej verejnosti. Buďte pri tom a užite si deň plný kvalitného padelu a športovej atmosféry v centre Bratislavy.
- Dátum: 23. jún 2026
- Čas: 11:00 Miesto: Námestie M. R. Štefánika (Eurovea, Bratislava)
- Vstup: verejnosť