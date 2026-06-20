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Federálne derby v padeli prichádza do Bratislavy: Slovensko vyzve Česko priamo na nábreží Dunaja!

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(Zdroj: Kaufland Padel Games)
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BRATISLAVA - Bratislava sa 23. júna 2026 stane dejiskom jedinečného športového podujatia. Na špeciálnom kurte na Námestí M. R. Štefánika medzi Euroveou a Slovenským národným divadlom sa uskutoční medzinárodný reprezentačný zápas Slovensko – Česko v padeli, ktorý prinesie súboje najlepších hráčov oboch krajín naprieč generáciami.

Na programe je päť atraktívnych stretnutí:

  • 11:00 – Juniori (Adam Gramblička, Maxim Spišiak vs. Luboš Gaborík, Dominik Durlin)
  • 12:00 – Seniori 45+ (Branislav Strapek, Martin Hegedus vs. Jan Port, Dušan Kovář)
  • 14:00 – Ženy (Michaela Hončová, Alžbeta Houbová vs. Kateřina Hajná, Adéla Vašíčková)
  • 15:00 – Muži 2 (Juraj Obtulovič, Michal Marko vs. Jiří Vaněk, Martin Kazda)
  • 16:00 – Muži 1 (Miroslav Jantulík, Walter Ihring vs. Nikolas Fedasko, Leon Lazarev)
    Federálne derby v padeli
    Zobraziť galériu (3)
     (Zdroj: Kaufland Padel Games)

Fanúšikovia sa môžu tešiť na špičkový padel v podaní čerstvých majstrov Českej republiky zo všetkých kategórií, ktorí svoje tituly získali začiatkom júna, ako aj na minuloročných majstrov Slovenska Michala Marka a Juraja Obtuloviča. Federálne derby prinesie jedinečnú príležitosť vidieť na jednom mieste najlepších hráčov oboch krajín a porovnať ich výkonnosť v atraktívnej atmosfére priamo pri Dunaji.

Federálne derby v padeli
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Kaufland Padel Games)

Padel patrí medzi najrýchlejšie rastúce športy na svete a toto reprezentačné federálne derby je výnimočnou príležitosťou predstaviť ho širokej verejnosti. Buďte pri tom a užite si deň plný kvalitného padelu a športovej atmosféry v centre Bratislavy.

  • Dátum: 23. jún 2026
  • Čas: 11:00 Miesto: Námestie M. R. Štefánika (Eurovea, Bratislava)
  • Vstup: verejnosť
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