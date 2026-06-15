Výbuch v Havane: Čierna ruka si na slávneho Carusa počkala priamo v opere

KUBA - Havanským operným domom sa ozve ohlušujúca rana. Explózia je tak mohutná, že Enrica Carusa, ktorý si pripína plášť, zrazí na zem. „Utekajte, príde ešte ďalší výbuch!“ vykríkne ktosi. Javisko je v plameňoch, všade sú trosky a je počuť krik. Ide o dielo mafie? A mal byť jej terčom nepoddajný operný spevák?
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