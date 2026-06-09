Prežil tisíce rokov aj pády civilizácií, teraz ho ničí sucho: Najstarší strom na svete má na mále

Keď sa nad tým človek zamyslí, je neuveriteľné, čo všetko tento strom „videl“. Vo chvíľach, keď patagónsky cyprus Lañilawal vyrašil zo zeme, sa na svete ešte len formovali prvé veľké civilizácie. Ak sú odhady vedcov správne, tento na prvý pohľad obyčajný starý strom v čilskom národnom parku Alerce Costero prežil príchod Španielov, dlhú koloniálnu éru aj vznik moderného Čile.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MASAKER v Česku! Nález detskej ručičky bol len začiatok: HROZNÉ, čo urobila matka s ostatkami novorodenca
DESIVÝ útok nožom priamo na ulici: Násilník BRUTÁLNYM spôsobom napadol človeka, TOTO kričali okoloidúci!