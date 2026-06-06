Súd rozhodol: Hotely v Taliansku nemajú povinnosť podávať vodu z kohútika

Hotely v Taliansku nemajú povinnosť podávať vodu z kohútika svojim hosťom. Uviedli to talianske médiá., poukazujúc na nedávny rozsudok talianskeho najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o žalobe podanej na luxusný hotel v Alpách. Najvyšší súd tiež odmietol uznať klientke päťhviezdičkového hotela odškodnenie.
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