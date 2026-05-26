Mimoriadny autovlak: ZSSK prepraví desiatky historických veteránov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa aj tento rok zapája do jubilejného piateho ročníka podujatia 500km SLOVENSKÝCH FIVA RALLY 2026. Národný dopravca vypraví v utorok 26. mája 2026 mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica – Humenné, ktorý prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov prestížnej rely.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Gašpar vyhodil Hlinu z pléna: BIZÁR Nevhodná nášivka na saku? Poslanec ho nechal v sále, sú v ňom aj kľúče od auta!
Známy operátor na Slovensku mení cenník: Zdraželi všetky ponúkané balíky! TAKTO si priplatíte